"Ты лучше Фелпса": Зеленский дал звание Героя Украины паралимпийцу-чемпиону Крипаку и лично вручил награду

Президент лично вручил награду спортсмену за достижения на Паралимпиаде в Токио.

Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратном чемпиону Паралимпиады Максиму Крипаку звание Героя Украины.

Это глава государства сделал во время встречи с паралимпийцами, подписав соответствующий указ.

"В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания - это пример великого спортсмена Майкла Фелпса ... Ты сказал, что хочешь стать лучше него ... Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он — герой другого государства. Ты — наш герой и отныне — герой Украины", - отметил президент.

Напомним:

На Паралимпийских играх-2020 в Токио Крипак завоевал семь наград, среди них — пять золотых. Украинец стал самым титулованным спортсменом Игр в Токио.

Таким образом, Максим установил историческое достижение . Впервые представитель Украины стал победителем неофициального личного медального зачета на летних Паралимпиадах.

. Впервые представитель Украины стал победителем неофициального личного медального зачета на летних Паралимпиадах. Также Крипак стал самым успешным украинским спортсменом за всю историю Паралимпийских игр. Всего у Максима 15 медалей, 10 из которых — золотые.

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