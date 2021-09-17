"Ты лучше Фелпса": Зеленский дал звание Героя Украины паралимпийцу-чемпиону Крипаку и лично вручил награду

Президент лично вручил награду спортсмену за достижения на Паралимпиаде в Токио.
Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратном чемпиону Паралимпиады Максиму Крипаку звание Героя Украины.
Это глава государства сделал во время встречи с паралимпийцами, подписав соответствующий указ.
"В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания - это пример великого спортсмена Майкла Фелпса ... Ты сказал, что хочешь стать лучше него ... Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он — герой другого государства. Ты — наш герой и отныне — герой Украины", - отметил президент.
Напомним:
- На Паралимпийских играх-2020 в Токио Крипак завоевал семь наград, среди них — пять золотых. Украинец стал самым титулованным спортсменом Игр в Токио.
- Таким образом, Максим установил историческое достижение. Впервые представитель Украины стал победителем неофициального личного медального зачета на летних Паралимпиадах.
- Также Крипак стал самым успешным украинским спортсменом за всю историю Паралимпийских игр. Всего у Максима 15 медалей, 10 из которых — золотые.