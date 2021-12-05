"Ты можешь что-то сделать?": в Харькове блогер снял на видео, как плюет в патрульного полицейского

Блогер обматерил полицейского и пытался его спровоцировать.

В Харькове блоггер из Днепра плюнул в лицо патрульному полицейскому. Днепрянин обматерил правоохранителя и провоцировал его на применение силы.

Видео инцидента пользователи впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как патрульный полицейский общается с мужчиной, который снимает его на камеру мобильного телефона и светит фонарем в лицо. Коп несколько раз пытался закрыть рукой источник света. Один из таких разов закончился тем, что блогер плюнул в лицо правоохранителю.

“Что дальше? Ты мне можешь что-то сделать? Я тебе в е****о плюнул. В свинью плюнул. Я тебе говорил: тронешь меня — плюну”, — комментировал свои действия блогер.

За всем этим со стороны наблюдали другие блогеры, которые тоже снимали все на камеры мобильных телефонов. В результате чего между полицейским и блогером произошел конфликт, а также какая у него развязка, сейчас неизвестно.

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением блогера.

Зачем плевать в лицо? Ты нарушил его моральные ценности.

Разве мужчина с камерой поступил по-человечески, плюнув в полицейского? Самое кошмарное, что на таких блогеров подписаны наши дети.

Нормальные люди после такого отпишутся.

Напомним, что жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин, также 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, был на эротической вечеринке во Львове.

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