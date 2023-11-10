"Ты — на войне": Ярош присоединился к скандалу из-за русского языка на фронте

Экс-лидер "Правого сектора" согласен с тем, что нынешняя война ведется также и против русского языка.

К языковому скандалу, который спровоцировала экс-нардеп и языковед Ирина Фарион, раскритиковав русскоязычных бойцов "Азова", присоединился экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош.

В своем сообщении на Facebook этот общественно-политический деятель процитировал несколько тезисов профессора Петра Иванишина, который написал обращение к украинским воинам, которые говорят по-русски.

В частности, он поддержал мнение об экзистенциальной войне, которую ведут РФ и Украина "на жизнь и смерть".

“Для московитов украинское национальное государство, независимая украинская Украина – это смерть, смерть их имперским амбициям. Для нас же, для нашей страны и государства – смертью является их "русский мир". Проблема только в том, что для них границы "русского мира" являются пределами их империи и они проходят там, где звучит московский язык", — процитировал он часть обращения Иванишина.

Дмитрий Ярош согласен с тем, что нынешняя война ведется также и против русского языка.

“Ты – на войне. На войне против нашей коллективной смерти, против имперского “русского мира”, а значит – против их культурного шовинизма, против русского языка тоже”, — подчеркнул он.

Экс-лидер "Правого сектора" отметил, что нынешняя частичная русскоязычность, суржикоязычность или двуязычность украинских бойцов не умаляет их "священной борьбы за свободу, государство и культуру", но при этом призвал "изменить язык" и вернуться к "языку своих предков — воинов УПА и УНР, казаков, рыцарей Великого княжества литовского, руского и жемайтийского, русичей Галицко-Волынского и Киевского государств и др.”.

“Ты – сможешь! Как смогли тысячи Твоих собратьев в прошлом и в настоящем. Ибо Ты – уже гордость и слава Украины. Ты – надежда украинского мира. Ты – будущее сильного украинского государства. Сильного, потому что украинского. Украинского не по названию, не по форме, а по содержанию”, — повторил тезис Петра Иванишина Дмитрий Ярош.

Напомним, украинское языковед и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке. Все детали шумного скандала собрали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

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