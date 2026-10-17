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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Ты навсегда в моем сердце": Ирина Федишин впервые раскрыла имя дочери, которую потеряла

Певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о пережитом после потери дочери на 35-й неделе беременности. Она назвала девочку по имени, поделилась подробностями прощания и обратилась к родителям, пережившим подобное горе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин рассказала, как назвала дочь, которую потеряла / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин опубликовала большое сообщение в соцсети после потери дочери. Артистка рассказала о боли, которую переживает семья, вспомнила последние дни беременности и объяснила, почему, несмотря на пережитую трагедию, не жалеет, что делилась с подписчиками своей радостью в ожидании ребенка.

Об этом Ирина Федишин написала в Instagram.

Как Ирина Федишин назвала дочь

Супруги назвали девочку Вероникой. Певица объяснила, что это имя имеет особое значение в христианской традиции: святая Вероника вытерла лицо Иисуса своим платком, когда он нес крест на Голгофу.

Артистка призналась, что хочет верить: теперь ее маленькая Вероничка стала небесным ангелом и находится в объятиях Господа. Она также надеется, что в самые трудные моменты жизни дочь символически вытирает слезы родителей своим невидимым платком.

«Моя Вероничка, моя девочка, моя дорогая доченька, ты навсегда в моем сердце», — написала певица.

Певица рассказала о прощании с дочерью

По словам Федишина, девочка прожила с семьей восемь месяцев под ее сердцем. За это время супруги успели очень сильно полюбить ребенка и с нетерпением ждали его рождения. Певица подчеркнула, что семья была безгранично счастлива и делилась этим счастьем с людьми.

Однако после трагедии артистка даже не смогла прижать дочь к груди и увидеть ее вживую, поскольку находилась под наркозом. Она увидела девочку только на фотографии, которую сделал ее муж Виталий.

Федишин рассказала, что дочь была очень похожа на отца: смуглая, с темными волосами, маленьким носиком и пухлыми губами. Девочка имела рост 48 см и весила 2,6 кг.

Певица также поделилась переживаниями мужа, которому пришлось найти в себе силы, чтобы в тесном кругу провести дочь в последний путь. По ее словам, самые страшные моменты происходили на его глазах. Именно Виталий сквозь слезы снова и снова благодарил Бога за то, что жена осталась жива.

Ирина Федишин обратилась к родителям, потерявшим детей

Отдельную часть сообщения певица посвятила людям, пережившим потерю ребенка. Она призвала их не бояться плакать, вспоминать своих детей и снова радоваться жизни, когда появятся на это силы.

Федишин также объяснила, почему не жалеет, что делилась с подписчиками беременностью, фотографиями и счастливыми моментами. По ее мнению, счастье не становится ошибкой только потому, что после него приходит боль.

Артистка попросила людей не искать причины трагедий в чужих фотографиях, словах, взглядах или предрассудках. Она подчеркнула, что продолжает верить в Бога даже тогда, когда не понимает, почему ей пришлось перенести такое испытание.

Певица также поблагодарила родных, друзей, священников и всех, кто молился за ее здоровье и поддерживал семью в самые тяжелые дни. По ее словам, именно в этот период она особенно почувствовала, сколько любви есть в мире.

В конце сообщения Федишин аписала, что к ней постепенно возвращаются силы. Она может обнимать мужа, двух сыновей, родителей и родных и надеется снова работать, петь, мечтать и дарить людям добро.

Как семья Ирины Федишин сообщила о потере

13 октября муж певицы Виталий Човник сообщил, что супруги потеряли дочь, рождения которой очень ждали. Он также рассказал, что состояние Ирины было тяжелым и семья чуть не потеряла и саму артистку. Муж попросил всех неравнодушных молиться за здоровье жены и душу маленькой дочери.

На следующий день Човник рассказал больше о пережитом семьей. По его словам, роды были очень тяжелыми, а после них Ирина перенесла сложную операцию и потеряла много крови. Врачи боролись за ее жизнь. Муж признался, что тот день стал для него самой большой потерей, но в то же время и вторым днем рождения жены. Он также впервые поделился своими воспоминаниями о дочери, назвав ее своей копией.

Весть о трагедии вызвала волну сочувствия в сети. Украинские знаменитости поддержали семью Федишин, а телеведущая Маричка Падалко обратила внимание на жестокие комментарии, появившиеся под сообщениями о потере. Она призвала людей быть более отзывчивыми к родителям, переживающим такое горе.

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