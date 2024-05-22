"Ты не мужчина, ты — тряпка": в школе Луцка произошел скандал с участием учительницы (видео)

В маленькой школе в Луцке, которая находится в помещении торгового центра, произошел неприятный инцидент: учительница во время занятия обозвала ребенка "тряпкой".

Об этом в Facebook-группе "Травы о Луцке" рассказала Аня Срибная, сообщает сайт "Конкурент".

“Произошла очень неприятная ситуация в маленькой школе «Умник», которая находится на Ершова. Случайно не рассчитала время и пришла за ребенком полчаса раньше, пока я ждала, услышала столько слов, что до сих пор не укладывается в голове. Как педагог Оксана общается с детьми, которые потом вырастают с мыслью, что с ними что-то не так благодаря таким учителям! Моя сестренка ходит сюда уже довольно давно, никогда не жаловалась и действительно многому научилась, но это не стоит того, чтобы потом объяснять ребенку что она не «тряпка», что ее слова чего-то стоят, что у нее не большие уши. Какой бы ребенок ни был привередлив, учительница ни в коем случае не имеет права говорить такие вещи!», — написала она.

На видео слышно, как учительница говорит: “Так ты не мужчина, ты – тряпка. Ты тряпка, ты не отвечаешь за свои обещания, ты ничего не стоит».

Журналисты сайта новостей Луцка и Волыни "Конкурент" позвонили в маленькую школу "Умник". Наушник подняла женщина, которая назвалась Оксаной, однако никаких комментариев женщина не предоставила, только сказала: "Спасибо за информацию".

Напомним, в Луцке к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который вывез в лес 15-летнюю девушку, дважды ее изнасиловал. После этого он дал ей 500 грн и приказал молчать обо всем. Однако подросток рассказала матери, и та вызвала полицию.

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