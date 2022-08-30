"Ты не Нео из "Матрицы", не успеешь увернуться от пуль": 20 шагов для оккупантов от ВСУ, как правильно сдаться в плен

Украинские защитники в последнее время пополнили обменный фонд, захватив в плен десятки оккупантов по всей линии фронта.
Чтобы упростить себе задачу и избавлять себя от однообразных разъяснений врагам, как правильно сдаваться в плен, в ВСУ создали специальную памятку.
Ее обнародовали в телеграмм-канале Стратком ВСУ.
"Итак, инструкция, пошаговый план действий для кацапов и родственников кацапов, которые не собираются умирать за пукина.
- Шаг 1. Поднятые вверх руки, желательно 2 штуки (если есть полный комплект).
- Шаг 2. Ты должен понимать, что нужно обозначить себя как того, кто не нанесет никакого вреда тем, к кому ты идешь сдаваться.
- Шаг 3. Автомат в одной руке, магазин в другой.
- Шаг 4. Белый кусок тряпки, желательно больше размером и крики о том, что ты идешь сдаваться. Песни петь о Бандере не надо, в плену тебя этому научат.
- Шаг 5. Нужно обязательно хорошо слышно, потому что от этого зависит твоя жизнь. Не услышишь руки за голову! Ложись на землю!" Ты – труп. Это будет считаться невыполнением приказа.
- Шаг 6. Двигайся медленно и только по команде. Тебя скорее всего видят в прицел и не собираются думать о том, насколько правда, что у тебя вдруг зачесалась нога – тебя за это пристрелят на месте. И так, от внезапного зуда еще никто не умирал.
- Шаг 7. Положи гордость в задний карман и будь готов к тому, что к тебе вряд ли будут обращаться на вы и по отчеству. Это ты к ним пришел, а не они к тебе, поэтому надо терпеть и терпеть обиды (от того, что к тебе будут обращаться в стиле "кацап долбаный", никто не умирал.
- Шаг 8. Не совершай резких движений и пусть люди с оружием сделают обыск. Ты не Нео из фильма "Матрица", не успеешь увернуться от пуль.
- Шаг 9. После обыска ты должен понимать, что чем лучше ты слышишь, тем больше шансов, чтобы тебя не избили за невыполнение команды во время конвоирования. Но, с другой стороны, если у тебя есть свободные зубы — можешь переспрашивать. Правда, пробы всего 32 штуки, помни об этом.
- Шаг 10. Четко отвечай на вопрос, или имей хороший читаемый почерк. Если проблемы с дикцией лучше пиши, это спасет твои зубы от кариеса.
- Шаг 11. Будь готов к тому, что тебя будут допрашивать на украинском языке. Да, это шок для тебя, но ты должен понимать хоть 30% сказанного, это спасет твою зубную эмаль и предотвратит пародонтоз.
- Шаг 12. Это не чеченцы, тебе голову отрезать не будут. И вообще выкинь из головы все сказки от русских об армии ВСУ. Помни об этом.
- Шаг 13. Не хами и не требуй ничего у людей с оружием. Только проси и через пожалуйста. Это спасет тебя от мигрени.
- Шаг 14. Не проси переводчика с украинского и забудь выражение "я не понимаю". Замени его на фразу можно пожалуйста перефразировать?" или извиняюсь, можно ли повторить?".
- Шаг 15. Если не понимаешь вообще ничего из сказанного, проси говорить медленнее (можешь сослаться на контузию даже) и проси рассказать о том, что ты принес вместе с собой для ВСУ. Этим ты сэкономишь время тем, кто тебя допрашивает и сможет спасти твои уши от внезапного приступа отита.
- Шаг 16. Важно понимать, что избить тебя реально очень хотят, но такого избиения, как это принято делать на России (со шваброй и всеми вытекающими), никто не будет делать по отношению к тебе. Причина – ты для людей с оружием головные боли.
- Шаг 17. Неважно, что ты пришел на украинские позиции с документами, удостоверяющими личность. Важно не испугаться людей с оружием и помнить, как тебя зовут, где ты родился, день своего рождения и место жительства. Тебя об этом спросят раз сто, просто будь готов к этому.
- Шаг 18. Кроме паспорта ты должен взять с собой то, на что меняешь свою жизнь: документы, фотографии документов, списки личного состава и т.д. Ты уедешь подальше от линии разграничения.
- Шаг 19. Вспомни хороший почерк и четкую дикцию. На вопрос о численности отвечай так, будто это ты сдаешь снова таблицу умножения: без остановок, бея-кания и временных пауз.
- Шаг 20. Ты должен уметь или показать на карте, где все стоит, или отфотографировать (можно даже на телефон). Также ты должен четко понимать, что тебя спросят обо всем: о том, когда тебя призывали, откуда ты приехал, номер части, фамилия командира, численность личного состава и техники, а также возможные дальнейшие действия армии России.
Напомним, в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга.
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