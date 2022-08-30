"Ты не Нео из "Матрицы", не успеешь увернуться от пуль": 20 шагов для оккупантов от ВСУ, как правильно сдаться в плен

Украинские защитники в последнее время пополнили обменный фонд, захватив в плен десятки оккупантов по всей линии фронта.

Чтобы упростить себе задачу и избавлять себя от однообразных разъяснений врагам, как правильно сдаваться в плен, в ВСУ создали специальную памятку.

Ее обнародовали в телеграмм-канале Стратком ВСУ.

"Итак, инструкция, пошаговый план действий для кацапов и родственников кацапов, которые не собираются умирать за пукина.

Шаг 1. Поднятые вверх руки, желательно 2 штуки (если есть полный комплект).

Шаг 2. Ты должен понимать, что нужно обозначить себя как того, кто не нанесет никакого вреда тем, к кому ты идешь сдаваться.

Шаг 3. Автомат в одной руке, магазин в другой.

Шаг 4. Белый кусок тряпки, желательно больше размером и крики о том, что ты идешь сдаваться. Песни петь о Бандере не надо, в плену тебя этому научат.

Шаг 5. Нужно обязательно хорошо слышно, потому что от этого зависит твоя жизнь. Не услышишь руки за голову! Ложись на землю!" Ты – труп. Это будет считаться невыполнением приказа.

Шаг 6. Двигайся медленно и только по команде. Тебя скорее всего видят в прицел и не собираются думать о том, насколько правда, что у тебя вдруг зачесалась нога – тебя за это пристрелят на месте. И так, от внезапного зуда еще никто не умирал.

Шаг 7. Положи гордость в задний карман и будь готов к тому, что к тебе вряд ли будут обращаться на вы и по отчеству. Это ты к ним пришел, а не они к тебе, поэтому надо терпеть и терпеть обиды (от того, что к тебе будут обращаться в стиле "кацап долбаный", никто не умирал.

Шаг 8. Не совершай резких движений и пусть люди с оружием сделают обыск. Ты не Нео из фильма "Матрица", не успеешь увернуться от пуль.

Шаг 9. После обыска ты должен понимать, что чем лучше ты слышишь, тем больше шансов, чтобы тебя не избили за невыполнение команды во время конвоирования. Но, с другой стороны, если у тебя есть свободные зубы — можешь переспрашивать. Правда, пробы всего 32 штуки, помни об этом.

Шаг 10. Четко отвечай на вопрос, или имей хороший читаемый почерк. Если проблемы с дикцией лучше пиши, это спасет твои зубы от кариеса.

Шаг 11. Будь готов к тому, что тебя будут допрашивать на украинском языке. Да, это шок для тебя, но ты должен понимать хоть 30% сказанного, это спасет твою зубную эмаль и предотвратит пародонтоз.

Шаг 12. Это не чеченцы, тебе голову отрезать не будут. И вообще выкинь из головы все сказки от русских об армии ВСУ. Помни об этом.

Шаг 13. Не хами и не требуй ничего у людей с оружием. Только проси и через пожалуйста. Это спасет тебя от мигрени.

Шаг 14. Не проси переводчика с украинского и забудь выражение "я не понимаю". Замени его на фразу можно пожалуйста перефразировать?" или извиняюсь, можно ли повторить?".

Шаг 15. Если не понимаешь вообще ничего из сказанного, проси говорить медленнее (можешь сослаться на контузию даже) и проси рассказать о том, что ты принес вместе с собой для ВСУ. Этим ты сэкономишь время тем, кто тебя допрашивает и сможет спасти твои уши от внезапного приступа отита.

Шаг 16. Важно понимать, что избить тебя реально очень хотят, но такого избиения, как это принято делать на России (со шваброй и всеми вытекающими), никто не будет делать по отношению к тебе. Причина – ты для людей с оружием головные боли.

Шаг 17. Неважно, что ты пришел на украинские позиции с документами, удостоверяющими личность. Важно не испугаться людей с оружием и помнить, как тебя зовут, где ты родился, день своего рождения и место жительства. Тебя об этом спросят раз сто, просто будь готов к этому.

Шаг 18. Кроме паспорта ты должен взять с собой то, на что меняешь свою жизнь: документы, фотографии документов, списки личного состава и т.д. Ты уедешь подальше от линии разграничения.

Шаг 19. Вспомни хороший почерк и четкую дикцию. На вопрос о численности отвечай так, будто это ты сдаешь снова таблицу умножения: без остановок, бея-кания и временных пауз.

Шаг 20. Ты должен уметь или показать на карте, где все стоит, или отфотографировать (можно даже на телефон). Также ты должен четко понимать, что тебя спросят обо всем: о том, когда тебя призывали, откуда ты приехал, номер части, фамилия командира, численность личного состава и техники, а также возможные дальнейшие действия армии России.

Напомним, в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга.

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