"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца из "Слуги народа"

Увидев журналистов, нардепы прекратили спор.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца Романа Грищука. Он заявил, что "будет общаться с нардепом так, как ему хочется".

Видео перепалки опубликовал "24 канал".

Журналисты сняли на видео, как Тищенко эмоционально общается со своим однопартийцем, говоря: "Я буду с тобой разговаривать так, как хочу. Ты за***л уже".

Неизвестно, из-за чего между депутатами от "Слуги народа" произошла словесная перепалка. Однако увидев журналистов, они прекратили спор.

Как сообщалось, в курортном Трускавце собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях. 2 октября здесь ожидают самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

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