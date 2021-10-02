"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца из "Слуги народа"

Увидев журналистов, нардепы прекратили спор.
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца Романа Грищука. Он заявил, что "будет общаться с нардепом так, как ему хочется".
Видео перепалки опубликовал "24 канал".
Журналисты сняли на видео, как Тищенко эмоционально общается со своим однопартийцем, говоря: "Я буду с тобой разговаривать так, как хочу. Ты за***л уже".
Неизвестно, из-за чего между депутатами от "Слуги народа" произошла словесная перепалка. Однако увидев журналистов, они прекратили спор.
Как сообщалось, в курортном Трускавце собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях. 2 октября здесь ожидают самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.