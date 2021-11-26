"Тянуло к такой жизни": мать 16-летнего подростка, устроившего ДТП в Харькове, дала интервью

По словам матери, Николай с детства был гиперактивным и всегда хотел быть "крутым".

Мать 16-летнего Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП на Infiniti на проспекте Гагарина, дала показания полиции. Марина Дегтярь также пообщалась с жуналистами и рассказала, что ей известно о ситуации, которая произошла с ее сыном.

Об этом сообщает "Суспільне".

Ключи и документы взяла с собой

Мать Николая Харьковского Марина Дегтяр считает свою семью обычной. Где работает сейчас, не уточняет, но говорит, что в Германию ездила на заработки уже несколько раз.

У женщины трое сыновей — Николай старший. Детей воспитывает вместе с мужем, хотя живут по отдельности. Infiniti с рук купила в октябре. По ее словам, она оставила автомобиль на СТО, а ключи и документы забрала с собой.

"Я ее купила, и в этот день [26 октября] уехала из страны, до моего возвращения автомобиль должен был находиться на станции техобслуживания. Николай знал об этом, он живет со мной. Я могу оставить ключи и документы дома, но учитывая, какие были ситуации, я все это взяла с собой", — говорит Дегтярь.

Женщина признается, что сын уже попадал в передрягу — он раньше ездил по городу на ее Dodge без прав и превышал скорость. Еще раньше получил условное наказание за стрельбу по людям.

"Для меня было шоком, когда я узнала, что он сел за руль моего предыдущего авто. С ним проводила беседы, он был наказан компьютером, но уезжая я забрала с собой все — документы, техпаспорт на авто, ключи. В Германии я сделала нотариальное удостоверение техпаспорта, оно делается из оригинала. Машина не новая, имела некоторые нюансы, которые нуждались в обслуживании. С СТО ее забрал Коля с другом, знаю это со слов. Друг сел за руль как совершеннолетний, они должны были поехать на другое СТО, иметь два вывода...", — рассказывает Дегтярь.

"Тянуло к такой жизни"

По словам матери, Николай с детства был гиперактивным и всегда хотел быть "крутым".

"Его тянуло к такой жизни, такое у него было и окружение — люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку, понимаете, как сейчас часто дети живут в Интернете, а настоящая их жизнь — иначе. Да, он шел до этой цели, с 14 лет работал, помогал отцу, не стеснялся, хоть не каждый ребенок стартует с такого возраста", — рассказывает Дегтярь.

Женщина говорит, что никогда не разрешала Николаю садиться за руль и не учила его управлять авто.

"Я даже не думала, что он умеет водить авто. Это я поняла из происшествия, когда он взял предыдущее авто. Когда произошла авария, я не могла понять — у меня находились и документы, и ключи, машина была на СТО. Видимо, это возвращение к тому, что не только семья, но и улица также оказывает влияние на ребенка, подростка, возможно, этот стиль жизни имел такое влияние, побеждал авторитет улицы, друзей, и эмоционально он не справился и поддался", — говорит Марина Дегтярь.

Женщина говорит, что уделяла внимание воспитанию сына. Они посещали психолога, пытались водить его в разные кружки, занимались иппотерапией.

"Я пыталась не потерять связь, быть другом. В 16 лет контролировать ее тотально невозможно, например, Instagram, разные социальные сети. Я пыталась сделать так, чтобы дети знали, что я их услышу. Подростка держать в рамках, знать его пароль, требовать доступ к странице — это насилие в семье. Парень, нецензурно высказывающийся на полицейских, это не Николай. Хочу обратиться к следователю, чтобы провести экспертизу, потому что это не мой сын говорит", — признает Марина Дегтярь.

Женщина признает, что после случившегося поняла, что родители не были для сына авторитетом.

"В нашем случае так произошло, что окружение, стремление социального статуса стало больше... Среди его окружения появились старше его возраста, стали авторитетом для него. Возможно, это фатальная ошибка, которая привела к этому", — рассуждает Дегтярь. .

Женщина говорит, что с находившимися в авто в момент ДТП пассажирами не знакома. По ее словам, она оплатила операцию пострадавшей девушке, которая обошлась в 12 тысяч, а также хочет пообщаться с семьей погибшего Игоря Носова.

Николая не видела, а младшие сыновья боятся ходить в школу

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. Она говорит, что после ДТП от нее отвернулись многие друзья, а младшие сыновья боятся ходить в школу из-за угроз.

"Младшему 10, он не очень понимает все, средний сейчас не ходит в школу, он в тяжелом состоянии, ему страшно от угроз. Младшие не несут ответственности за брата. Они совсем разные, но Коля остается моим сыном и будет им независимо от того, будет ли он на свободе или в тюрьме", — говорит Дегтярь.

В полиции и прокуратуре обещают, что дело о ДТП на Гагарина передадут в суд в ближайшее время, как только соберут все необходимые материалы, экспертизы.

Напомним, что в Харькове допросили мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Женщина приехала из Германии и дала показания.

Читайте также: