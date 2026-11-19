Драка с ТЦК в Ковеле / © скриншот с видео

Реклама

В городе Ковель Волынской области группа женщин и других прохожих помешала работе полицейских и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые пытались задержать водителя автомобиля, находившегося в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время столкновения военнослужащим нанесли удары, а мужчине удалось скрыться.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на комментарий пресс-службы Волынского областного ТЦК и СП.

Реклама

По информации центра комплектования, водитель, которого остановили полицейские, находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Реклама

Во время разговора пассажирка автомобиля начала звать на помощь. На её призывы отреагировала группа посторонних людей, которые вмешались в ситуацию и пытались помешать задержанию водителя.

«На её крики подбежала группа посторонних людей, которые нанесли удары военнослужащим ТЦК, пытаясь отбить военнообязанного», — сообщили в группе по связям с общественностью Волынского областного ТЦК и СП.

На видео столкновения, которое распространили местные Telegram-каналы, видно, как две женщины оттаскивают военнослужащего от автомобиля за ногу, а ещё одна бьёт его дубинкой.

В комментарии к видео говорится, что инцидент произошел на улице Заводской во время общения военнослужащих с водителем автомобиля Volkswagen.

Реклама

Воспользовавшись суматохой, водитель скрылся. В ТЦК отметили, что группа оповещения покинула место происшествия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, что в Виннице двое сотрудников ТЦК в ходе мероприятий по оповещению остановили автомобиль, силой дернули за дверь и распылили спецсредство химического действия. В результате водитель и пассажирка получили ожоги глаз. Кроме того, один из нападавших выстрелил в сторону пострадавшего.

Новости партнеров