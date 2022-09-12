Тянут награбленное и мчатся в Россию: оккупанты убегают с Харьковщины с семьями в угнанных авто

Российские оккупанты спешно покидают Харьковскую область из-за контрнаступления ВСУ.
Вместе с собой они тянут награбленное и отбирают авто у местных жителей.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.
"При отступлении российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и "В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей", — сообщили в Генштабе.
Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.
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