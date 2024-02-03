Тянуть с объяснением нельзя: Климкин о возможной отставке Залужного

Отставка главкома во время войны – это непредсказуемость, поэтому власти следует прокомментировать ситуацию с Залужным.

Если президент Владимир Зеленский действительно принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то с объяснением не нужно тянуть.

Так ситуацию прокомментировал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

По его мнению, эта история так или иначе повлияет на настроение внутри Украины. Хотя он не считает "освобождение" Залужного топ-новостью, поскольку это обсуждение "виртуальной реальности".

"Я не хочу спекулировать, но это создает непредсказуемость. Вся эта история, даже разговоры об этой истории. Она создает непредсказуемость внутри страны и такую же непредсказуемость для наших партнеров. Непредсказуемость во время войны – это всегда плохая история. Это решение должно получить объяснение. Объяснение для себя, объяснение для общества, объяснение для наших друзей. Они нам в военном смысле помогают критически. Поэтому я бы не занимался спекуляциями, но эта история непростая", — сказал он.

Что известно о вероятной отставке Залужного

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.

Позднее издание The Washington Post написало, что через четыре дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский якобы сообщил своему Главнокомандующему Залужному, что его вскоре уволят, замена ему до сих пор не выбрана.

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