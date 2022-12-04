Тянут товар, холодильники и кассовые аппараты: бравые российские вояки "освобождают" Херсонщину от магазинов

Российские оккупанты не изменяют себе и продолжают работать на "имидж" России.

Бравые российские воины на захваченной Херсонщине принялись освобождать украинские магазины от товара и оборудования.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты", сообщили в Генштабе.

Кроме того, в Новониколаевке на Запорожье оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Также в Херсонской области, угрожая лишением родительских прав, заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты уменьшают присутствие своих войск в Олешках. Из отдельных населенных пунктов ВС РФ выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань.

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