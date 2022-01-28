"Таскал за волосы, чтобы отдала ключ": на "Южмаше" рассказали подробности убийства работницы днепровским стрелком

Убитая женщина работала на заводе 15 лет.

В Днепре во время стрельбы на заводе "Южмаш" от пуль 20-летнего срочника погибла 35-летняя работница завода Вера Лебединец. У женщины осталась 11-летняя дочь.

Об этом сообщают на странице завода в Сети.

Женщина дежурила в ту трагическую ночь на проходной завода. Она была контролером ведомственной военизированной охраны.

"Более 15 лет она отдала работе на "Южмаше", дома ее ждала 11-летняя дочь. На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался почти двухметровый вооруженный автоматом солдат. Ему хотелось в город. Невооруженная Вера Лебединец наедине противостояла нападавшему – он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", – рассказывают на заводе.

Здесь добавляют, что благодаря действиям контролера парню не удалось попасть через пост в город.

Пользователи Сети выразили слова соболезнования в связи с гибелью молодой женщины:

Невыразимо жалко ее, жалко ее дочь и семью. Почему у безоружной охраны нет инструкций не сопротивляться вооруженным нападающим. Она, не вооруженная не должна была ценой своей жизни защищать пост.

Очень жаль женщину, к сожалению, ее героический поступок ничем не помог, потому что оттуда он все равно вышел. В такой ситуации противостоять было бессмысленно, максимально слишком опасно и трагично. Очень ее жалко, остался ребенок.

Царство небесное.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

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