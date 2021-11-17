Тяжелая асфиксия: в Тернопольской области при рождении умер младенец, родственники обвиняют медиков

Медики почти час пытались реанимировать младенца.
В Кременецком районе Тернопольской области при рождении умер ребенок. Родственники роженицы в этом обвинили медиков.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
К стражам порядка обратился 22-летний брат роженицы. Он сообщил, что его сестра родила 14 ноября, однако младенец скончался. Мужчина обвинил медиков в непрофессионализме, который привел к смерти ребенка.
В полиции установили, что девочка родилась на 41 неделе беременности весом 3750 грамм. По данным медиков, после рождения у ребенка не раскрылись легкие. Врачи больше часа реанимировали новорожденную, однако не смогли спасти. Причина смерти младенца – тяжелая асфиксия при рождении. Их выводы также подтвердили в другом учреждении, где производили повторную судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители открыли производство по ч.2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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