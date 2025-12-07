- Дата публикации
Тяжелая ночь для Украины: что летело и сколько целей сбила ПВО
Оккупанты начали атаку с ночи, которая еще продолжается. Взрывы раздавались в ряде областей.
В ночь на 7 декабря россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.
Среди них:
241 ударный БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23
По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:
175 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотников других типов)
2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»
2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23»
«Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.