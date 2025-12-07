Тяжелая ночь для Украины: что летело и сколько целей сбила ПВО

Украина пережила атаку / © tsn.ua

Реклама

В ночь на 7 декабря россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 246 средств воздушного нападения — 5 баллистических ракет и 241 БпЛА разных типов.

Реклама

Среди них:

241 ударный БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23

По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:

175 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотников других типов)

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»

2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23»

«Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.