Украина
2318
Тяжелая ночь в Черкассах: в городе есть повреждения, нет света

В результате ночного удара есть повреждения объектов инфраструктуры.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сегодня ночью Черкассы массированно атаковали вражескими дронами. Часть города обесточена.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

«Тяжелая ночь для нашей Черкасчины. Враг массированно атаковал ударными дронами областной центр. В настоящее время за помощью к медикам обратились шесть человек», — отметил он.

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия атаки / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его данным, россияне целили по критической инфраструктуре — часть города была обесточена. Энергетики продолжают работу.

В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилищная инфраструктура: по меньшей мере, полтора десятка частных домов — данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть поврежденные автомобили.

Напомним, что Кривой Рог атаковали БпЛА — известно о взрывах и попаданиях.

