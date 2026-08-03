"Тяжело в Крым бензин добирается": "Мадяр" показал огненное уничтожение колонны врага (видео)

Поражение колонны российских бензовозов на Запорожье

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Подразделение «Птахы Мадяра» нанесло сокрушительный удар по колонне российских бензовозов на временно оккупированной территории Запорожской области. Детали операции рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр».

Об этом он написал в Сети и опубликовал видео поражения.

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Подразделение СБС нанесло удар по колонне российской военной техники на временно оккупированной части Запорожской области. Военнослужащие 3-го батальона «Назик» 414-й отдельной бригады «Птахы Мадяра» уничтожили два бензовоза, а также сопровождавший их автомобиль.

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«Тяжело в Крым бензин добирается — один из трех. Все задачи так называемой „СВО“ будут выполнены благодаря значительному падению украинских дронов по вашему приказу», — говорится в заявлении Бровди.

Дата публикации 10:15, 03.08.26 Количество просмотров 15 СБС поразили колонну российских бензовозов на Запорожье

К слову, в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов Wildberries во Владимирской области России. Там возник пожар. Площадь склада в поселке Хрястово составляет около 172 тыс. кв. м, объект мог вмещать более 120 млн товаров. В компании Fire Point подтвердили поражение хаба украинскими беспилотниками FP-1.

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