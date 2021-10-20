Тяжелое избиение мужчины в Киеве и столкновения в Иерусалиме. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киеве мужчина попросил у прохожих сигарету и чуть не умер от удара по голове. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, он потерял часть черепа и теперь требует правосудия. Читать дальше ->
- В Израиле 22 человек арестовали во время жестких столкновений между палестинцами и израильскими силовиками вблизи Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря. Читать дальше ->
- После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" назвало террористов-смертников "героями ислама", пообещав наградить их семьи деньгами и землей. Читать дальше ->
- Компания Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, рассказав о множестве функций, которые поддерживаются новым процессором Tensor. Читать дальше ->