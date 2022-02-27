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Тяжелое ранение получил заместитель мэра Новой Каховки: видеообращение

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Тяжелое ранение получил заместитель мэра Новой Каховки: видеообращение

Мужчина выжил и находится в Киевской области.

Российские войска тяжело ранили заместителя городского головы Новой Каховки Херсонской области, ветерана АТО Владимира Арнаута.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую сделал чиновник.

"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" – сказал Арнаут на видео.

Ролик появился в Сети днем 27 февраля, а местонахождение мужчины было неизвестно. Позже выяснилось, что ветеран АТО выжил и находится в терробороне под Бучей Киевской области. Об этом сообщил военный и блоггер Анатолий Штефан.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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