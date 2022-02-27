Тяжелое ранение получил заместитель мэра Новой Каховки: видеообращение

Мужчина выжил и находится в Киевской области.

Российские войска тяжело ранили заместителя городского головы Новой Каховки Херсонской области, ветерана АТО Владимира Арнаута.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую сделал чиновник.

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"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" – сказал Арнаут на видео.

Ролик появился в Сети днем 27 февраля, а местонахождение мужчины было неизвестно. Позже выяснилось, что ветеран АТО выжил и находится в терробороне под Бучей Киевской области. Об этом сообщил военный и блоггер Анатолий Штефан.