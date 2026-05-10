Тяжелые диагнозы и нулевая мотивация: комбаты откровенно рассказали СМИ о качестве новобранцев от ТЦК

Шизофрения, наркозависимость и калоприемники: СМИ о том, кого ТЦК мобилизует в боевые бригады

Военные боевых бригад жалуются на новобранцев, мобилизуемых в последнее время ТЦК. Мол, новомобилизованные не готовы к войне ни морально, ни физически.

Об этом говорится в материале Hromadske.

Так, комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что качество «мобилизационного ресурса» катастрофическое.

«Нормальной стала ситуация, что, условно говоря, из десяти людей, которых нам дают, — трое ограниченно пригодны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в СЗЧ… Словом, беда», — говорит комбат.

То же говорят на условиях анонимности в одной из бригад.

«На пункте приема личного состава — просто страшное. Кто падает с эпилепсией. Кто-то в таком состоянии под наркотиками, что на тесте выбивало пять страйков из шести. Ну, мы таких разворачивали назад, но где-то их принимали. Поскольку если они попали в систему ТЦК, то они уже в армии, отпустить их домой невозможно», — рассказали журналистам военные.

Другой командир, комбат батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дмитрий Костюров рассказывает, что в его подразделение хотели направить людей с разными диагнозами: кривые пальцы, гипертония, шизофрения, один человек был со стомой и калоприемником.

«Те, кого присылают ТЦК, это просто катастрофа ходячая. Качество никакое. Мотивация никакая. То есть где-то 70% — это ограниченно пригодные, задвигаемые в бригаду. А бригада потом ничего с ними поделать не может. Должен „махаться“ с ними, а они ходят по больницам и получают зарплату», — говорит Костюров.

Он привел пример новомобилизованного, который прибыл в их подразделение еще 12 февраля и ни разу не был на полигоне, потому что весь находится по больницам.

В Минобороны в свою очередь заверили журналистов издание, что процедура мобилизации и ВЛК будет совершенствоваться.

Ранее командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, почему вместо «рексов» в армию попадают мужчины с шизофренией и алкоголикой.

«У одного кишка выпадает, у другого онкология, тот глухой, тот слепой, у того стадия шизофрении и сидит на таблетках. Это те, кто должен держать Покровск», — возмущалась военнослужащая.

