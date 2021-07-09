"Тыкал ножом и спрашивал, какой смертью хочет умереть": мать 2-летнего мальчика, которого едва не убил отчим под Кривым Рогом, рассказала подробности

Женщина рассказала ужасные подробности того дня, когда ее ексспивмешканець жестоко отомстил ей через детей.

Под Кривым Рогом в селе Девладово 28-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 2-летнему сыну своей 26-летней экс-сожительницы. Таким образом он отомстил бывшей за то, что не захотела продолжать с ним отношения.

Что происходило в тот день, мама мальчика Марина Петрухина рассказала журналистам.

По словам женщины, дети 2-летний Миша и 7-летняя Вика дома были сами, бабушка оставила их и пошла по делам. Двери в дом были незапертыми, поэтому злоумышленник спокойно зашел и уже оттуда позвонил ей и начал угрожать.

"Когда мы говорили по телефону в тот момент, дети себя вели спокойно, никто не кричал и не плакал. А когда он уже начал меня шантажировать, я уже слышала плач дочери, и услышала звук скотча, когда он их связывал. Говорит Вике: "Руки давай сюда. Больно не будет". Она потом мне рассказала, что он и рот ей закрывал. Она рассказала, что падала перед ним на колени и просила, чтобы он их не трогал и ничего им не сделал. В тот момент ей позвонила бабушка. Он спросил"Кто звонит?", она ответила: "Бабушка". Он выхватил у нее телефон и отбился. Вика мне рассказала, что дала ему пароль от телефона, потому что у него в руках был нож", — рассказывает мама детей.

Женщина говорит, что после этого он начал издеваться над Мишей.

"Ребенок был связан. Он просто тыкал ножом и говорил: "Ты какой смертью хочешь умереть быстрой или медленной?". Он сказал малой "Я тебя отпускаю и даю шанс на жизнь". Вика рассказала: "Я спряталась под кровать и услышала, как Миша плачет". Она смогла выбраться через окно, выбежала через соседний двор и увидела бабушку. Подбежала к бабушке и сказала, там Миша плачет весь в крови. Когда бабушка зашла в дом, он просто стонал", — рассказывает Марина.

Мальчика, которому отчим перерезал горло и нанес несколько ударов ножом в спину, доставили в местную больницу, а затем перевели в областную детскую больницу в Днепре. Его состояние медики называют критическим.

Напомним, что в Кривом Роге 28-летний мужчина связал детей 2 и 7 лет и нанес младшему мальчику несколько ножевых ранений в различные части тела.

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