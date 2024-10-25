Тысяча гривен на человека: Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на всех уровнях в Украине должна продолжаться подготовка к отопительному сезону и зимним холодам. В частности, очень много работы в энергетическом секторе — защита объектов и работа над устойчивостью системы.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 25 октября.

"Готовятся регионы, готовятся общины, готовятся военные. Кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей. Я поручил правительству ввести от 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. "єПідтримка" для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен", — сообщил президент.

Он добавил, что эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

"Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных – волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", — пообещал гарант.

Напомним, Зеленский поручил сделать формат технологической Ставки. Приоритетной задачей украинский президент назвал производство дронов, которые смогут сбивать вражеские "Шахеды".

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