Тысяча обреченных: Покровск стирают с лица земли, а гражданские выживают, как в апокалипсисе

Город Покровск в Донецкой области повторяет судьбу уничтоженных Бахмута, Марьинки, Авдеевки и других городов и деревень, которые стерла с лица земли русская армия. Тем не менее, в охваченном огнем городе остаются, по предварительным данным, примерно тысяча гражданских.

Как они выживают, рассказала в Facebook Вера Хоменко — жительница Авдеевки, которая в свое время эвакуировалась в Покровск, но потом была вынуждена покинуть и этот город.

«В Покровске, где после выезда из Авдеевки я жила и работала более 2 лет, местные жители ставят ловушки на птиц и зайцев — чтобы выжить. Узнала об этом из чата ОСМД дома, где арендовала жилье», — написала она.

Также Вера опубликовала скриншот из этого чата, где местный житель рассказывает, что живет как в постапокалиптические времена.

Ранее волонтер Денис Христов, занимающийся эвакуацией гражданских, показал кадры убитых оккупантами людей в Покровске в районе железнодорожного вокзала. Одна из женщин была жива, но с перебитыми ногами. Христов замечает, что помощи ей ждать неоткуда, поэтому, скорее всего, она погибнет от потери крови. Недалеко от нее лежал расстрелянный дедушка, а дальше — ехавшая на велосипеде женщина.

© Денис Христов

Она так и осталась лежать возле него. На рейсах — еще один мертвый человек.

© Денис Христов

Также на кадрах видно, как вероятно, раненую девушку спасает местный мужчина. Какая их судьба — неизвестно.

© Денис Христов

Впоследствии стало известно, что эту группу российских военных, которая расстреливала гражданских, ликвидировали украинские защитники.