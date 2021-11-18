Тысяча от Зеленского: Рада предварительно поддержала выделение из госбюджета 3 млрд грн на программу

Средства на финансирование новой бюджетной программы будут направлены Минэкономики.

Верховная Рада 18 ноября приняла за основу законопроект, предусматривающий выделение из государственного бюджета на 2021 год 3 млрд грн, которые будут направлены на выплату тысячи гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Также читайте Тысяча от Зеленского вакцинированным украинцам: Шмыгаль назвал условия и сроки действия программы

За соответствующий законопроект проголосовали 285 народных депутатов.

Как отметила народная депутат Украины и новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, выделение средств стало возможным благодаря перевыполнению доходной части бюджета. По ее словам, правительство в ближайшее время представит механизм, по которому будут производиться выплаты.

"Во-первых, мы поддержим всех вакцинированных, кто из-за карантина и недостаточных заработков имеет немного денег на свои социально-культурные потребности. Во-вторых, мы существенно поможем бизнесу, который по этой же причине теряет много посетителей. В-третьих, мы сможем поощрить всех тех, кто до сих пор еще не сделал прививки и не вакцинировался", — цитирует ее слова "УНИАН".

В свою очередь глава подкомитета парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная добавила, что законопроект предусматривает создание новой бюджетной программы в общем фонде государственного бюджета, по которой деньги будут направлены Министерству экономики.

"Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, 15 ноября в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев. Таким образом, глава государства надеется не только привлечь большее количество украинцев к вакцинации, но и помочь сферам экономики, которые переживают тяжелые времена из-за карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Тысяча от Зеленского: выплата будет направлена ​​на поддержку культуры, путешествий и спорта