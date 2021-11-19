Тысяча от Зеленского: Шмигаль рассказал, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньги

Тысяча от Зеленского: Шмигаль рассказал, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньги

Ранее сообщалось, что средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине.

Кабинет министров разрабатывает предложения относительно того, как вакцинированные жители сел и пенсионеры смогут использовать тысячу гривен, которую с 19 декабря начнут выплачивать по программе Зеленского.

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Об этом 19 ноября в Раде во время Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Использование данной возможности в селах, а также украинскими пенсионерами, сейчас дорабатывается. На момент запуска программы эти предложения правительством будут озвучены и представлены обществу", — отметил глава Кабмина.

Также Шмыгаль заявил, что пока не знает, сколько будет потрачено средств на эту программу из государственного бюджета. В этом году будет заложено 3 миллиарда, в начале следующего – еще три миллиарда. По мере необходимости будут добавлены все необходимые средства, добавил премьер.

Напомним, 15 ноября в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев. Таким образом, глава государства надеется не только привлечь большее количество украинцев к вакцинации, но и помочь сферам экономики, которые переживают тяжелые времена из-за карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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