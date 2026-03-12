Тысяча ракет Patriot не помогут против сотни "Шахедов": Зеленский сделал неожиданное заявление

Зеленский / © Getty Images

Часть ракет для Patriot по договоренностям «Рамштайна» Украина уже получила, но не все. Однако полностью информацию не разглашают, чтобы не помогать России.

Об этом шла речь во время общения президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана с медиа.

По словам Зеленского, многие детали о Patriot озвучивать не стоит.

Более 800 ракет за первые дни конфликта на Ближнем Востоке

Зеленский прокомментировал применение более 800 ракет на Ближнем Востоке за 24-36 часов.

«У Украины за все годы войны не было такого пакета ракет. Всех вместе не было и в помине. Я не жалуюсь, я о другом. После этого они сделали запрос к Украине. Почему? Потому что 800 ракет или 1000 ракет не помогут, когда летят сотни "Шахедов"», — пояснил глава государства.

Это дорогостоящий продукт, акцентировал украинский лидер, ведь 3-4 миллиона стоит одна ракета, при этом «Шахед» — 130-150 тысяч. Просто так нельзя рассчитать, констатировал Зеленский.

«А даже когда страны Ближнего Востока — довольно богатые страны, но все равно недостаточно. 60-65 ракет производит крупнейший производитель Patriot Америка в месяц. Поэтому понятно, что эти запасы будут исчерпаны, любой страны. Сколько бы ракет этих не было — не хватит в борьбе против иранских "Шахедов". Тем более что русские им точно помогают. Это уже установили разведки мира», — отметил президент.

Зеленский добавил, что наш опыт борьбы с «Шахедами» уникален, и он точно сработает.

Ранее речь шла о том, как помощь Киева в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на США. По мнению аналитиков, вклад Украины в борьбу с иранскими дронами в Персидском заливе может найти отклик у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вероятно, такой шаг покажет американцам, что у Украины на самом деле больше «карт» для влияния на Россию. Такое мнение озвучил заместитель директора Программы по России Фонда защиты демократий Джон Харди, добавив, что подход Трампа вряд ли коренным образом изменится.