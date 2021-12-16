Тысяча за вакцинацию: как получить в ПриватБанке и ОщадБанке / pixabay.com

Тысяча за вакцинацию: как получить через ОщадБанк и ПриватБанк

Тысяча за вакцинацию: как получить через ОщадБанк и ПриватБанк

Каждый день большое количество украинцев открывают виртуальные карточки для получения средств в рамках проекта "єПідтримка". Поэтому все больше украинских банков дают возможность сделать это своим клиентам. ТСН.ua узнал, как получить "тысячу за вакцинацию" в ОщадБанке и ПриватБанке.

Инструкция от ОщадБанка, чтобы открыть карту для выплаты "тысячи за вакцинацию"

Чтобы открыть виртуальную карту в ОщадБанке, необходимо загрузить на телефон приложение "Ощад24/7". Далее выполняете следующие действия:

сверху справа нажмите символ "+";

выбираете “Заказать карту”, далее нажмите “єПідтримка”.

С 19 декабря открываете приложение "Дія". Находите раздел "Услуги", где и подаете заявку, чтобы получить "тысячу за вакцинацию". Выбираете карту СберБанка и ждете зачисления средств.

Инструкция ПриватБанка: "тысяча от Зеленского за вакцинацию" на карточку

В ПриватБанке сообщили, как правильно открыть виртуальную карточку для проекта "єПідтримка". Для этого на смартфоне должно стоять приложение "Приват24". Если вы загрузили его раньше, не забудьте обновить до последней версии.

Затем необходимо сделать несколько простых шагов:

открыв вкладку "Кошелек", нажимаете "Добавить";

выбираете карточку "єПідтримка";

подписываете заявление на ее открытие.

После этого данные нужно будет отправить в действие. Чтобы выплаты засчитались до 19 декабря, вам придется всего лишь подать заявление в приложении "Дія", а затем выбрать номер той карты, которую вы открыли в ПриватБанке.

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Какие еще банки присоединились к проекту

На сегодняшний день к проекту "єПідтримка" присоединилось 6 украинских банков:

ПриватБанк;

ОщадБанк;

Монобанк;

А-банк;

Альфа Банк;

Укргазбанк.

Но в Министерстве экономики сообщают, что совсем скоро этот список увеличится. Они будут выдавать виртуальные карточки, на которые могут быть зачислена "тысяча от Зеленского за вакцинацию". Уже имеющийся счет в банке использовать для этого невозможно.