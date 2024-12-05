"Тысяча Зеленского": более 2 млн украинцев получат деньги через Укрпочту

Тысячу гривен "Укрпочтой" будут выплачивать в частности пенсионерам и получателям субсидий.

Более 5 миллионов заявок подано через Дію в рамках программы "Зимова єПідтримка". К проекту присоединилась "Укрпочта", которая автоматически выплачивает 1000 грн более чем 2 млн украинцев, в частности пенсионерам и получателям субсидий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заявил, что в рамках программы также будет расширен проект "Доступные лекарства".

"В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. Этот шаг позволит еще как минимум 500 тысяч украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей", — говорится в сообщении.

По словам премьера, в 2025 году все аптеки начнут отпускать медикаменты в рамках программы "Доступные лекарства". Министерство здравоохранения работает над соответствующими изменениями в нормативных актах.

Напомним, в "Укрпочте" ответили, на что можно будет потратить "тысячу Зеленского".

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