Тысяча Зеленского: как получить деньги и где можно их потратить

В Украине продолжается выплата помощи в рамках программы «Зимняя поддержка». Эта программа, предусматривающая одноразовую денежную помощь в размере 1 000 гривен для всех украинцев, в том числе и детей, стартовала 15 ноября.

Однако ключевым изменением этого года является обновленный и расширенный перечень направлений, на которые разрешено тратить эту помощь.

«Зимняя поддержка» 2025: как подать заявку и получить деньги

С 15 ноября в Украине стартовала государственная программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату украинцам (в возрасте от 18 лет) в размере одной тысячи гривен, которые официально проживают в стране. Деньги, кроме взрослых, могут получить и дети — помощь на них могут оформить родители.

Получить выплату можно получить несколькими способами:

с помощью приложения «Дія»;

через услуги «Укрпочты».

Украинцы могут подать заявку на получение помощи в размере тысячи грн через портал «Дія». Прием этих заявок продлится до 24 декабря 2025 года включительно. Средства, согласно процедуре, будут перечислены на специализированную банковскую карточку — «Национальный кэшбек».

Если вы подавали заявку на выплату через «Дію», то средства придут на карту «Национальный кэшбэк»

Для пенсионеров и получателей социальной помощи от 18 ноября 2025 года сумма 1 000 гривен будет автоматически зачислена на те же счета, куда обычно поступают их пенсионные или социальные выплаты.

Граждане, пенсия которых поступает на банковский счет и которые не пользуются «Дією», могут подать письменную заявку в отделении «Укрпочты» до 24 декабря 2025 года.

На что можно потратить «зимнюю тысячу»

Полученные тысячу гривен помощи от государства можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. Стоит заметить, что снятие наличных невозможно.

Существует четкий перечень, куда разрешено направлять средства:

коммунальные услуги — оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения;

лекарства и медицинские препараты — в аптеках и медицинских магазинах;

донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины и благотворительность . Стоит заметить, что перечислить средства можно только проверенным фондам;

книги и печатная продукция;

товары украинского производства (в частности, приобретенные в отделениях «Укрпочты»);

почтовые услуги — отправления, переводы, другие сервисы «Укрпочты», включая оплату коммуналки.

Стоит отметить, что в 2024 году «зимнюю тысячу» можно было также тратить на пополнение мобильного счета и покупку билетов на поезда, однако в этом году сделать нельзя.

Как и в прошлом году, процесс оплаты будет проходить в соответствии с так называемыми MCC-кодами. Это означает, что возможность рассчитаться «Зимней поддержкой» зависит от того, имеет ли конкретный магазин или поставщик услуг код, который соответствует перечню, официально разрешенному правительством.

Расчет «зимней тысячей» происходит по MCC-кодам, которые разрешены постановлением Кабмина. Если код магазина входит в перечень, платеж успешно состоится.

Разрешенные MCC-коды:

4900 — коммунальные услуги;

5411 — продуктовые магазины и супермаркеты;

5499 — другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы);

5912 — аптеки;

5942, 5994 — книги и печатные издания;

8398 — благотворительные организации;

9402 — почтовые услуги.

Можно ли потратить «тысячу Зеленского» на продукты

С 11 декабря средства 1 000 грн помощи в рамках программы «Зимняя поддержка»можно тратить на продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных (алкоголь, табак), рассчитавшись карточкой «Национальный кэшбек», сообщает Минсоцполитики.

Купить продукты за «зимнюю тысячу» можно в таких магазинах:

«Фоззи»;

«Сильпо»;

«Фора»;

«ТРЭШ! ТРАШ!»;

«Близенько».

Сейчас возможность доступна в более 1 160 магазинах по всей Украине, и со временем перечень точек будет расширяться, однако она не распространяется на онлайн-заказы.

До какого времени можно «использовать тысячу Зеленского»

Для тех, кто оформил «зимнюю тысячу» через «Дію», деньги нужно использовать до 30 июня 2026 года, после чего неизрасходованные суммы автоматически возвращаются государству

В то же время получатели пенсий и социальных выплат через «Укрпочту», для которых выплата была сформирована автоматически, и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года (срок одинаковый для обеих категорий), отмечают в Минсоцполитики.

Ранее предполагалось, что средства можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и января 2026 года соответственно.

«По состоянию на 10 декабря подано более 16 млн заявок, из которых большинство — почти 13 млн — онлайн. Еще 1,2 млн человек оформили помощь самостоятельно через «Укрпочту». «Зимняя поддержка» уже профинансирована для более 11,9 млн украинцев — среди них и выплаты на детей. Напоминаем, что на каждого ребенка нужно оформлять отдельную заявку», — сообщили в ведомстве.

