"Тысяча Зеленского": президент удивил количеством украинцев, которые уже сделали заявки на выплату

Правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года.

За первые полдня работы программы "єПідтримка", которая предусматривает выплату украинцам 1 тысячи гривен помощи, соответствующие заявки уже подали 1 млн 100 тысяч человек.

Об этом в своем обращении в воскресенье, 1 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что эта программа является важным шагом для поддержки наших людей этой зимой.

"Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью, и средства – на оплату товаров и услуг, украинских товаров и услуг. В частности, это коммунальные услуги, украинские лекарства, билеты на железную дорогу, можно будет купить и книги за эти деньги. Ну и, конечно, программа может стать фактически программой национального доната – если направить эту тысячу в поддержку волонтеров, на нашу оборону”, — рассказал президент.

По его словам, среди 1,1 млн заявок, поступивших сегодня, почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей.

“То есть масштаб программы и темп реализации хорошие. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. И правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года”, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, одноразовая государственная помощь "Зимова єПідтримка" в размере 1 тысячи гривен, которую в народе уже прозвали "тысячей Зеленского", будет предоставляться украинцам, находящимся на территории нашего государства, в том числе детям. Ранее ТСН.ua рассказал, как можно оформить заявку и на что потратить деньги.

На что можно будет потратить тысячу гривен от государства?

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