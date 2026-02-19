"Зимняя тысяча" под угрозой: кому нужно потратить деньги до конца февраля

Зимняя поддержка / © ТСН

Двум категориям получателей государственной помощи по программе "Зимняя поддержка" необходимо использовать выплату в 1000 грн в ближайший месяц, иначе средства могут быть аннулированы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

У кого ограниченный срок использования выплат

Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики продлить сроки использования пособия для части получателей. Речь идет о:

пенсионерах и получателях социальных выплат через "Укрпочту", которым деньги начислили автоматически;

гражданах, самостоятельно подававших заявку в отделениях "Укрпочты".

Для них деньги будут доступны до конца февраля 2026 года. Теперь этот срок одинаков для обеих категорий.

Ранее предполагалось, что потратить выплату можно будет только в декабре 2025 года или в январе 2026-го в зависимости от способа оформления.

Для кого деньги доступны дольше

В то же время у украинцев, которые оформляли выплату через приложение "Дія" и получили ее на карту "Национальный кешбэк", есть больше времени.

Такие средства могут быть использованы до 30 июня 2026 года.

По данным правительства, через эту карту уже потрачено более 3,4 млрд грн, в основном на:

оплату коммунальных услуг

лекарства

книг;

благотворительность

Сколько украинцев уже получили помощь

Программа "Зимняя поддержка" уже профинансирована для более 11,9 млн граждан, в частности выплаты получили и семьи с детьми.

В то же время подано более 16 млн заявок, большинство из них онлайн через "Дію".

В отделениях "Укрпочты" заявления чаще всего оформляют:

люди без доступа к цифровым сервисам

получатели пенсий

граждане без РНОКПП

опекуны недееспособных лиц

Для тех, кто не может посетить отделение, доступна горячая линия "Укрпочты", после обращения почтальон может прийти домой. В прифронтовых районах работают мобильные отделения.

На что можно потратить "зимнюю тысячу"

Снять эти средства наличными невозможно. Они доступны только для оплат в определенных категориях:

коммунальные услуги

покупки в аптеках и медицинских магазинах

донаты в поддержку ВСУ

книжные магазины и киоски

продукты питания

украинские товары, в частности, в отделениях "Укрпочты"

почтовые услуги (переводы, отправления, другие сервисы)

Как украинцы тратят эти деньги

По словам правительства, больше всего получатели направляют средства на оплату коммунальных услуг — около 80%. Также среди популярных трат: книги, лекарства, благотворительные взносы.

Также напомним, что правительство ввело новый вид поддержки, объединяющий несколько видов госпомощи в одну ежемесячную выплату. Оформить помощь можно за несколько минут через приложение "Дія" или в сервисных центрах ПФУ.