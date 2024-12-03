Тысяча Зеленского: в Укрпочте ответили, когда начнут выплачивать средства

Выплаты за "Зимова є-Підтримка" нельзя получить наличными, но есть другие способы использования

С 4 декабря 2024 года Укрпочта начинает выплаты в рамках программы "Зимова є-Підтримка". Программа ориентирована на более 2 миллионов украинцев, получающих пенсии и социальные выплаты через Укрпочту, в том числе пенсионеров старше 60 лет и людей с инвалидностью 1 и 2 групп.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Отмечается, что если человек не получаете выплаты через Укрпочту, вам необходимо обратиться в банк или оформить помощь через приложение "Дія".

Процесс получения пособия максимально упрощен для получателей. Клиентам не нужно заполнять дополнительные документы или посещать отделения Укрпочты. Выплата будет автоматически доставлена на домашний адрес или на день получения пенсии в ближайшем отделении. Если по какой-либо причине человек не смог получить средства, выплата будет доступна до конца февраля 2025 года.

Для тех, кто уже определился, на что потратить эти средства, можно обратиться к своему почтальону или оператору отделения. Они помогут при необходимости дополнительно заказать товар или услугу. Отметим, что средства по программе "Зимова є-Підтримка" нельзя получить наличными.

Если вы оформляли "Зимову є-Підтримку" через "Дія", то также можете обратиться в Укрпочту для расходования этой суммы. Укрпочта обеспечила поддержку терминалов для осуществления платежей и покупок в стационарных отделениях, что позволяет удобно оплачивать коммунальные услуги, а также приобрести товары и услуги через терминалы Укрпочты.

Процесс получения и расходования средств максимально удобен и доступен всем участникам программы, включая жителей сельской местности и прифронтовых территорий.

Напомним, если граждане подадут заявку на получение тысячи от Зеленского, находясь за границей, они обязаны вернуть полученные денежные средства.

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