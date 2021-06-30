Тысячелетние артефакты пытались вывезти из Украины в 30 посылках: фото

Контрабандисты переправляли за границу древности времен Киевской Руси и I тысячелетия до н. е.

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили организованную группу контрабандистов, которые пытались отправить в страны ЕС почти 30 посылок с историческими артефактами, которые составляют культурную ценность. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото изъятых у злоумышленников древностей.

Как установили следователи СБУ, дельцы скупали у местных коллекционеров старинные украшения, монеты, оружие и предметы быта. После этого они на специализированных сайтах в Интернет подыскивали клиентов для продажи артефактов за рубежом.

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Отправлять "товар" контрабандисты намеревались с помощью сервисов международной почтовой связи. Подготовленную для отправки партию из 30 посылок перехватили работники украинской спецслужбы. Среди подготовлен для продажи за границу артефактов были изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси, а также холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.

Фото: СБУ / СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данному факту начато уголовное производство. Одному из организаторов группы следователи уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали гражданина Словакии, который пытался незаконно вывезти за границу партию старинных книг. Их историческая и культурная ценность будет установлена экспертизой.

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