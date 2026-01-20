ТСН в социальных сетях

Украина
905
1 мин

Тысячи домов без тепла в -15: Сибига обратился к миру после атаки России

Из-за обстрелов в лютый мороз тысячи домов в Киеве остались без тепла.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Обстрел Киева

Обстрел Киева / © Facebook Андрея Сибиги

Россияне продолжают вести геноцидную войну против мирного населения Украины, нанося удары по критической инфраструктуре во время сильных морозов. В результате ночной атаки в Киеве тысячи домов остались без отопления, когда температура воздуха опустилась до -15°C.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

По словам дипломата, под вражеским огнем оказалась не только столица. Российские войска атаковали Винницу, Днепр, Одессу, Запорожье, Полтаву, Сумы и другие регионы.

Удары привели к жертвам гражданского населения и существенному повреждению энергетической инфраструктуры.

«Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей», — подчеркнул Сибига.

Дети в «Пункте Несокрушимости» / © Facebook Андрея Сибиги

Дети в «Пункте Несокрушимости» / © Facebook Андрея Сибиги

Министр назвал варварский удар РФ «тревожным сигналом» для мировых лидеров, которые сейчас собрались на экономический форум в Давосе. Он предостерег, что Европа не сможет жить в мире без установления крепкого мира в Украине, который может быть достигнут только силой.

«Устойчивость украинского народа не может служить оправданием для продолжения этой войны. Она должна закончиться как можно быстрее», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, утром 20 января РФ атаковала Украину крылатыми ракетами . Сирены звучали почти по всей стране, кроме западных областей. Кроме того, ночью россияне запускали по Украине беспилотники и баллистические ракеты.

