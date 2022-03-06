Тысячи «ежей»: Укрзализныця помогает бороться с танками оккупантов

В течение последних пяти дней мощностями «Укрзализныци» было изготовлено около 3,8 тысячи противотанковых ежей, сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники используют в производстве ранее закупленные рельсы.

«Это наш вклад в оборону нашей страны. Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну. Победим – отстроим!», – подчеркнули в ведомстве.

В общей сложности с 1 по 5 марта было изготовлено 3795 противотанковых ежей, из которых 2537 уже успешно отгружены в места конечного назначения.

«Разбирайте скорее ежиков. Они очень не любят российские танки!», – говорится в сообщении.

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57 (Павел Анатольевич)

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