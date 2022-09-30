"Тысячи фамилий и компаний": Украина введет санкции против россиян

СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ

В санкционном пакете, который Украина намерена ввести против представителей российского бизнеса, тысячи фамилий и компаний.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня закончилась процедура письменного голосования в отношении санкций. В этих санкциях большой пакет российских олигархов, российских промышленных компаний, российских чиновников, депутатов Госдумы. Очень большой проект. Мы над ним достаточно долгое время работали. Там тысячи фамилий, компаний, вошедших в этот санкционный пакет", — отметил он.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России в ответ на заявление Москвы о том, что она аннексировала часть Украины.