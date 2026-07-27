Тысячи гражданских в плену РФ: Лубинец ошарашил количеством украинских заложников

Российский плен / © ТСН.ua

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На сегодняшний день официально верифицировано 1878 гражданских украинцев в российском плену. В то же время, реальное количество заложников может превышать эти цифры. Есть сложность юридического регулирования их возврата.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает в плену тысячи украинских гражданских.

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«Начну со статистики. 1878 верифицированных гражданских в российском плену. Неверифицированных — мы не можем представить, но я предполагаю, что точно эта цифра больше, чем за 2000», — сообщил омбудсман.

По его словам, в Украине действует специальный реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. Отдельный раздел в нем посвящен гражданским. В настоящее время там содержится информация о более чем 16 тыс. мирных жителях, которые, вероятно, могут содержаться в заложниках на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

«То есть речь о тысячах граждан Украины», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что вопрос возвращения гражданских заложников до сих пор остается юридически неурегулированным.

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«Есть Женевские конвенции. Там прямо написано, что ни одна из сторон международного военного конфликта — это не моя дефиниция, мы называем это российской агрессией, но это дефиниция согласно МГП, — не имеет права задерживать гражданское население. Но никакого ответа, что делать со страной, которая это делает сознательно, которая создала систему фильтрационных лагерей, создала систему застенков для гражданских», — пояснил Лубинец.

Омбудсман также отметил, что в каждом крупном населенном пункте на временно оккупированной территории Украины российские захватчики создали военную комендатуру, где обустроены помещения для пыток.

Напомним, 26 июня из российского плена удалось вернуть семерых гражданских граждан Украины в возрасте с 35 до 66 лет, которых оккупанты незаконно удерживали с 2022 года. Среди особожденных — жители Мариуполя, Киевщины, Харьковщины, Запорожья и Луганщины, в том числе мужчина, похищенный из-за сыновей в ВСУ, житель, схваченный дорогой на работу в первый день вторжения, и волонтер бригады «Ангелы Тайры».

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