Тысячи кибератак ежемесячно: как Украина реагирует на цифровые угрозы

Украина ежемесячно испытывает тысячи кибератак / © pixabay.com

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Украина ежемесячно испытывает тысячи кибератак , но благодаря внедрению передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, государство эффективно защищает свои цифровые ресурсы.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на мероприятии «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем».

Федоров подчеркнул, что уровень киберзащиты государственных учреждений отвечает стандартам крупного IT-бизнеса.

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«Почти у каждого нашего сотрудника установлен специальный софт на базе AI, анализирующий поведение на ноутбуке. Если есть аномалии, система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые даже не видели антивирусы», — отметил он.

Вице-премьер-министр также акцентировал внимание на критической важности скорости реагирования на киберугрозы, особенно учитывая их большое количество. Именно поэтому Министерство цифровой трансформации заключило соглашение с большим донором, финансирующим тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных компаний.

Михаил Федоров уверен, что это позволит усилить устойчивость всей цифровой инфраструктуры страны перед враждебными кибератаками.

Напомним, удары украинских дронов стали еще более точными благодаря использованию ИИ на поле боя .

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