Тысячи китайских камер видеонаблюдения в Украине передают информацию — подробности

Тысячи систем видеонаблюдения , разбросанных по Украине на государственных и частных объектах, годами могли передавать данные на серверы в Москве. Речь идет о камерах китайского производства.

Об этом говорится в расследовании "Схема".

Изделия китайского происхождения продолжают попадать в Украину. На первом месте по распространенности – изделия китайской компании Hikvision. Далее следует Dahua, тоже Китай.

"В Украине они внесены в список «международных спонсоров войны". Но китайские системы видеонаблюдения не запрещены к продаже и продолжают функционировать по всей Украине. Из-за сравнительной дешевизны, именно им массово предпочитают украинцы для бытового использования. К тому же, распространены они и на уровни государственных систем безопасности – в частности в «Безопасном городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Hikvision производит примерно 20% всех камер видеонаблюдения в мире, Dahua – 10% от всех изделий. Устройствами этих производителей пользуются во всем мире. В Украине их – сотни тысяч.

Hikvision, 2023

Как обнаружили специалисты, эта камера оснащена лучше всего. Например, она не позволяет установить простой пароль – что сложнее для взлома.

"Программное обеспечение более старой камеры Hikvision не требует от пользователя создавать сложный и более безопасный пароль – условные "1234567890» подойдут и будут приняты системой. Софт 2023 года уже требует придумать что-то более сложное с использованием различных символов», – подчеркивает эксперт «Лаборатории цифровой безопасности» Иван Антонюк.

Dahua, 2019

Когда специалисты подключили эту камеру, она автоматически начала посылать зашифрованную информацию, в частности, свои регистрационные данные, а также логин и пароль пользователя на серверы, контролируемые Dahua. В этом случае информация идет на серверы, как мы видим, в Германии. Также через серверы идет и видеопоток.

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"Как удалось установить во время эксперимента, это – серверы Easy4ipcloud, принадлежащие американской Zenlayer и китайской uCloud и находящиеся в Германии. Соответственно, арендует эти серверы производитель – китайская Dahua", — рассказали в расследовании.

Кроме того, специалисты проверили, что при подключении камеры к телефону она автоматически начинает посылать зашифрованную информацию, а именно: свои регистрационные данные, а также логин и пароль пользователя на серверы, которые контролирует Dahua.

Как комментирует ситуацию исполнительный директор "Лаборатории компьютерной криминалистики" Сергей Денисенко, "в этом случае информация идет на серверы, как мы видим, в Германии. Также через серверы идет и видеопоток".

Напомним, в пятницу, 19 января, журналистка из Одессы Ирина Гриб обнаружила устройства для слежения и прослушивания в своем автомобиле.

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