Тысячи людей до сих пор без света, некоторые — без тепла: в Киевской ОВА сообщили о ситуации после обстрелов

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Россия продолжает целенаправленно бить по энергетике Киевской области . Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

Актуальную информацию о восстановлении области обнародовал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Где нет света и тепла

Больше всего от обстрелов пострадало левобережье области.

В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные населенные пункты трех районов:

Бориспольского;

Броварского;

Вышгородского.

«В то же время энергетикам уже удалось восстановить питание для 54 тысяч абонентов . Значительная часть потребителей все еще остается без света. Работы будут продолжаться круглосуточно», - отметил глава ОВА.

Критическая инфраструктура (больницы, водоканалы, котельные) работает на резервном питании. В общинах развернуты «Пункты несокрушимости».

Также есть проблемы с теплоснабжением в отдельных населенных пунктах Обуховского района . Аварийные бригады обещают возобновить подачу тепла в дома в течение суток.

Связь есть

Несмотря на перебои со светом, мобильная связь в регионе сохранена. Все операторы работают, базовые станции заживлены от генераторов, поэтому жители могут звонить по телефону и пользоваться интернетом даже в наиболее пострадавших общинах.

Состояние пострадавших

В больницах области под наблюдением медиков остаются двое мужчин, получивших ранения в результате вражеских атак. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет:

в Белой Церкви лечат мужчину 1994 г.р. с рваными ранами бедра и ступни;

в Броварах находится мужчина 1983 г.р. с осколочным ранением спины.

Остальные пострадавшие получили первую помощь и лечатся амбулаторно.

Напомним, продолжающаяся атака на Киев 27 декабря показала опасную тенденцию : Россия не только нарастила производство ударных дронов, но и существенно увеличила количество персонала для их обслуживания.