- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 2 мин
Тысячи людей до сих пор без света, некоторые — без тепла: в Киевской ОВА сообщили о ситуации после обстрелов
После атак РФ на критическую инфраструктуру наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением на левобережье Киевской области.
Россия продолжает целенаправленно бить по энергетике Киевской области . Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
Актуальную информацию о восстановлении области обнародовал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Где нет света и тепла
Больше всего от обстрелов пострадало левобережье области.
В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные населенные пункты трех районов:
Бориспольского;
Броварского;
Вышгородского.
«В то же время энергетикам уже удалось восстановить питание для 54 тысяч абонентов . Значительная часть потребителей все еще остается без света. Работы будут продолжаться круглосуточно», - отметил глава ОВА.
Критическая инфраструктура (больницы, водоканалы, котельные) работает на резервном питании. В общинах развернуты «Пункты несокрушимости».
Также есть проблемы с теплоснабжением в отдельных населенных пунктах Обуховского района . Аварийные бригады обещают возобновить подачу тепла в дома в течение суток.
Связь есть
Несмотря на перебои со светом, мобильная связь в регионе сохранена. Все операторы работают, базовые станции заживлены от генераторов, поэтому жители могут звонить по телефону и пользоваться интернетом даже в наиболее пострадавших общинах.
Состояние пострадавших
В больницах области под наблюдением медиков остаются двое мужчин, получивших ранения в результате вражеских атак. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет:
в Белой Церкви лечат мужчину 1994 г.р. с рваными ранами бедра и ступни;
в Броварах находится мужчина 1983 г.р. с осколочным ранением спины.
Остальные пострадавшие получили первую помощь и лечатся амбулаторно.
Напомним, продолжающаяся атака на Киев 27 декабря показала опасную тенденцию : Россия не только нарастила производство ударных дронов, но и существенно увеличила количество персонала для их обслуживания.