Тысячи людей пришли на похороны мэра Кривого Рога: фото и видео

Тысячи людей пришли на похороны мэра Кривого Рога: фото и видео

На прощание с Константином Павловым приехали несколько нардепов из ОПЗЖ.

В четверг, 19 августа, на Центральном кладбище Кривого Рога состоялись похороны мэра Кривого Рога Константин Павлова, которого ранее нашли с огнестрельным ранением на веранде его дома в селе Вольное Днепропетровской области.

Как сообщает портал "1-й городской. Кривой Рог", церемонию прощания посетили более 70 000 человек.

Среди присутствующих была вдова покойного Елена Павлова, сын Юрий, бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и несколько народных депутатов от ОПЗЖ. По сообщениям в СМИ, попрощаться с покойным приехали Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

Как сообщил Telegram канал PavlovskyNews, церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и народный депутат от "Слуги народа" Юрием Корявченков.

Общественное прощание с Константином Павловым происходило в Криворожском драмтеатре имени Тараса Шевченко, возле здания которого выстроилась многотысячная очередь. Когда гроб с телом городского головы вынесли из театра, собравшиеся у здания люди начали аплодировать.

Напомним, что у тела Константина Павлова лежала его охотничье ружье, однако соратники не верят в самоубийство городского головы.

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