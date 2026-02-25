Тысячи обращений за месяц: омбудсмен рассказала, на что чаще всего жалуются военные

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

С начала января 2026 года в офис военного омбудсмена поступило около 2,5 тысячи обращений от военнослужащих. Чаще защитники жалуются на ненадлежащее медицинское обеспечение, затягивание ротаций и трудности со связью.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова для Новости.LIVE.

На что жалуются военнослужащие

По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, значительный массив жалоб касается состояния здоровья бойцов. Военные массово сообщают об отказах в направлении на военно-врачебные комиссии (ВЛК) или на необходимое лечение.

Кроме медицинских вопросов, остро стоит проблема истощения личного состава. Военные выражают недовольство из-за длительного пребывания на позициях без замены, отсутствия плановых ротаций и непрозрачных механизмов перемещения между подразделениями.

Обращения и жалобы от родственников

Несмотря на то, что закон официально не распространяет компетенцию военного омбудсмена на членов семей, чиновник продолжает получать многочисленные обращения от родственников. Больше всего запросов касается поиска пропавших без вести и отсутствия контакта с находящимися в учебных центрах новобранцами.

Омбудсмен отметила важность поддержания морального состояния бойцов через возможность общения с близкими.

«Я убеждена, что даже при такой ситуации безопасности мы должны находить возможность давать военнослужащим связь с родными, потому что это вопрос их морального состояния и мотивации. Если ты не знаешь, что с твоей семьей это очень сильно влияет на боеспособность, особенно у новобранцев», — подчеркнула Решетилова.

Напомним, военная омбудсмен объяснила, что ВЛК признают пригодными к военной службе людей с целым рядом болезней.

Ранее сообщалось, юрист разъяснил, сколько времени действует вывод военно-врачебной комиссии и как действовать военнослужащему, если командир отказывается давать направление на лечение.

Ранее мы писали, что повестки могут передаваться повторно, если военнообязанный не выполнил требование явиться в территориальный центр комплектования.