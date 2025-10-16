Тысячи пингвинов вернулись на станцию «Академик Вернадский»: кадры поражают

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» , снова массово появились субантарктические пингвины. Их численность составила около 7 тысяч особей на квадратный километр.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

По словам биологии 30-й украинской антарктической экспедиции Зои Скорой, первые большие группы птиц начали возвращаться еще в августе. Однако из-за сложных ледовых условий остров иногда пустел. В сентябре количество пингвинов росло до 5,5 тысячи, но они дважды исчезали. В то же время октябрьские наблюдения свидетельствуют о стабильном пребывании колонии на Галиндеге.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

«Даже когда часть уходит в океан питаться, многие птицы остаются на острове. Так что, наконец, можем говорить о возвращении пингвинов», — отметила Зоя Швыдка.

Около 4 тысяч пингвинов сосредоточены на дальнем конце острова, еще примерно 3 тысячи — вдоль берега от мыса Пингвин-Пойнт до станции. Площадь Галиндеза составляет всего около одного квадратного километра.

Сейчас птицы начали брачный сезон — парируются и строят гнезда. За лучшие места и камни ведутся ожесточенные «драки».

«Часть гнезд еще под снегом, и их владельцы смешно клювом отгребают снег в поисках камней», – рассказала биология.

В ближайшее время пингвины будут откладывать яйца и выводить птенцов. Украинские ученые продолжают следить за колонией и обещают поделиться наблюдениями о том, как именно считают тысячи этих харизматичных птиц.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

Ранее пингвины наблюдались на станции в июле. Насчитывалось десятки птиц.

Полярники сняли невероятные кадры, на которых пингвины мчатся по воде и стремительно выпрыгивают на берег.

«В общей сложности пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег — до 3 метров. Однако для этого им предварительно нужно разогнаться в воде, затем изменить угол движения и вылететь в воздух. Хотя по возможности они все же выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами. Именно такой момент можно увидеть на записи», – говорится в сообщении.