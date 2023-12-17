Тысячи пропавших без вести: какие фильтрационные мероприятия россияне устроили в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе снесли бывшее помещение полиции, где находился фильтрационный пункт и застенки.

В оккупированном Мариуполе тысячи человек проходили через преступную российскую фильтрацию, судьба большинства из них неизвестна. Чтобы замести следы своих преступлений, оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и застенки.

Об этом рассказал в комментарии "24 канала" депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

"Очень сложно оценить количество людей, не прошедших преступную российскую фильтрацию. К сожалению, это тысячи людей, судьбы которых до сих пор неизвестны. То есть это люди, пропавшие без вести. Скорее всего, большинство из них россияне просто убили", – отметил он.

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В бывшем помещении полиции россияне отбирали телефоны местных жителей, рассматривали татуировки, расспрашивали о родственниках и близких. Если появлялись подозрения, украинских патриотов задерживали и отправляли в фильтрационные лагеря.

По словам Забавина, допросы и фильтрационные мероприятия по-прежнему проводятся на блокпостах и улицах. Если кто-то оказывается "неблагонадежным", у него начинаются проблемы.

"Преступления россиян, к сожалению, совершаются по всему городу и Мариупольскому району — это настоящий геноцид, который устраивают оккупанты", — отметил Забавин.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики демонтируют здание, где были "главные" застенки в городе на проспекте Металлургов.

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