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Тысячи российских солдат могут попасть в котел в Курской области: карта Bild

Тысячи российских солдат могут попасть в котел в Курской области: карта Bild

Российская армия. / Фото: Associated Press

Действия ВСУ могут отрезать группировку армии РФ.

Украина близка к закрытию котла на реке Сейм в Курской области. Внутри остаются до трех тысяч русских солдат.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что с 16 августа украинские Вооруженные силы начали уничтожать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Такие действия могут отрезать группировку армии РФ. Ведь район с запада и юга охвачен территорией Украины.

В свою очередь, россияне организуют понтонные переправы и "воздушный" мост. Также захватчики обороняют оставшийся на востоке проход. Впрочем, в оцепление могут попасть от двух до трех тысяч солдат и офицеров русской армии.

"Накануне ВСУ захватили села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 км", — сообщают аналитики Bild.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке отмечает, что российско-украинская государственная граница на юге и западе котла готова к обороне. Впрочем, россиянам будет тяжело обороняться, если ВСУ будут наступать с востока. Кроме того, на западном направлении ВСУ взяли под контроль небольшой участок территории РФ площадью 15 квадратных километров в районе хутора Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: бороться и оборонять эту территорию или отступить. Очевидно, оба варианта для них роковые. Но надо прямо сказать, что эта битва не носит решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось в Украине", – сообщил Репке.

В районе реки Сейм тысячи россиян могут попасть в котл. Карта Bild. / ©
В районе реки Сейм тысячи россиян могут попасть в котл. Карта Bild.

Как сообщали американские аналитики ISW, ВСУ продвигаются дальше в Курской области. По всей линии наступления в этом районе РФ 19 августа шли бои.

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