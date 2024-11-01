Тысячи солдат КНДР уже недалеко от границы Украины: главное из обращения Зеленского

Северная Корея с каждым днем становится все большей угрозой мировой безопасности. КНДР испытывает новую баллистическую ракету и отправляет своих солдат на помощь кремлевскому диктатору в войне против Украины. А мир просто наблюдает, как растет эта угроза.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 25 октября, в конце 982-го дня войны.

"Северная Корея испытала новую баллистическую ракету. Это произошло накануне. Рекордное время в полете и достаточная высота. А мир просто наблюдает. Наблюдает, как растет эта угроза. Северная Корея научилась улучшать артиллерию. Это уже произошло благодаря сотрудничеству с Москвой. Научилась делать лучше и ракеты – это уже очевидно. Сейчас, к сожалению, научится современной войне. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать", – сказал президент.

Он напомнил, что Украина неоднократно предостерегала мир, что нельзя давать время таким угрозам.

"Нельзя позволять России искать и находить себе подельников. Нельзя давать время любому врагу свободного мира расти", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Пхеньян и Москву объединяет желание воевать.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи – все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", – сказал гарант.

Он отметил, что Украине известна "вся логистика" между РФ и КНДР, помогающая российской агрессии. И эта логистика должна быть заблокирована. А зависит это в частности от сильных государств Азии, таких как Китай, который постоянно говорит о прекращении войны в то время, как на фронт едут военные из Северной Кореи.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями. Участие Северной Кореи в этой войне в Европе – это угроза всему миру. Угроза, которую нужно остановить", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в Китае заявили, что пока не видят угрозы в углублении сотрудничества между РФ и КНДР. Мол, Москва и Пхеньян самостоятельно решают, как будут развиваться их отношения.

Читайте также: