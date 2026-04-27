Тысячи тонн масла попали в Черное море: Россия атаковала порт в Одесской области

В Черное море вылились тысячи тонн масла

В результате российского удара по Черноморску в Черное море вылились тысячи тонн подсолнечного масла. В море возникло огромное пятно. На данный момент продолжается оценка причиненного ущерба.

Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В Государственной экоинспекции Юго-Западного округа пишут, что обстрел Черноморска произошел вчера, 26 апреля. В результате стало известно о повреждении инфраструктуры морского торгового порта «Черноморск».

Разгоревшийся пожар уничтожил резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

«Службы Черноморского филиала ГП "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии. На территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду», — пишут в экоинспекции.

Государственные инспекторы обследовали место аварии. Загрязнение грунтов не зафиксировали, поскольку пострадавший участок имеет бетонное покрытие.

Однако произошла утечка масла в акваторию порта. На поверхности воды образовалось пятно примерно 400 на 200 метров. Для его сдерживания развернули боновые заграждения.

Пробы морской воды позволят оценить фактический уровень загрязнения и рассчитать ущерб. Окончательная оценка вреда российского удара, вызвавшего утечку масла в Черное море, будет возможна после получения результатов экспертизы.

Россияне хотят создать экологическую катастрофу в Черном море

Российские оккупанты не впервые атакуют украинские порты в Черном море, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу. В конце 2025 года враг атаковал порт «Южный» в Одесской области. Тогда также произошел разлив сотен тонн подсолнечного масла в море. Следствием стала масштабная гибель птиц на одесских пляжах.

Из-за России Черное море может стать мертвым навсегда. В первую очередь страдают дельфины. Сейчас их тела все чаще находят на побережьях. Только за первый год полномасштабной войны зафиксировали гибель не менее 125 дельфинов.

Помимо прямого загрязнения, Черное море страдает от ракет и мин, беспилотников и других взрывчатых веществ.