Тысячи ударов: Зеленский назвал огромное количество вражеских атак за неделю

Владимир Зеленский / © Getty Images

За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз, запустив почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет.

Об этом сообщил сегодня, 8 марта, президент Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами врага «традиционно» оказалась гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома.

«Большинство целей нашим воинам удается обезвредить. Но защиты нужно больше, и нужно каждый день», — отметил глава государства.

Поэтому он призвал Запад не прекращать поддержку Украины.

«Прежде всего, это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и дальше усиливать санкции на Россию и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать», — сказал Зеленский и анонсировал переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов.

Что такое PURL

Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через финансирование поставок американского производства европейскими партнерами.

© Владимир Зеленский

Напомним, 7 марта армия РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове.

По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама. Всего в результате удара по Харькову, по последним данным, погибли 11 человек.