- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Тысячи ударов: Зеленский назвал огромное количество вражеских атак за неделю
За последние семь дней враг совершил беспрецедентное количество атак, целясь в жилые дома и энергосистему.
За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз, запустив почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет.
Об этом сообщил сегодня, 8 марта, президент Владимир Зеленский.
По его словам, под ударами врага «традиционно» оказалась гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома.
«Большинство целей нашим воинам удается обезвредить. Но защиты нужно больше, и нужно каждый день», — отметил глава государства.
Поэтому он призвал Запад не прекращать поддержку Украины.
«Прежде всего, это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и дальше усиливать санкции на Россию и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать», — сказал Зеленский и анонсировал переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов.
Что такое PURL
Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через финансирование поставок американского производства европейскими партнерами.
Напомним, 7 марта армия РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове.
По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама. Всего в результате удара по Харькову, по последним данным, погибли 11 человек.