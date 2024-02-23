Тысячи украинцев остались без света: какая ситуация в областях

По состоянию на утро 23 февраля произошло отключение света в разных областях Украины. Тысячи потребителей остались без электричества в результате вражеских обстрелов и из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

В результате непогоды обесточено более тысячи потребителей в шести населенных пунктах Черниговской области. Кроме того, из-за боевых действий без электроснабжения остаются 1,1 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

На Днепропетровщине в результате технологических нарушений обесточено 4,9 тыс. абонентов. В Запорожье есть отключение света из-за повреждения кабельных линий электропередачи. Также повреждены сети в Херсоне, а в области без электроснабжения остается 45 населенных пунктов.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточено 8,1 тыс. абонентов в пяти населенных пунктах. В Сумской области в результате обстрелов обесточено 1,2 тыс. потребителей в пяти населенных пунктах. Всего обесточено 3,4 тыс. точек учета.

В Харьковской области этой ночью обстрелы подверглись трем населенным пунктам. Отключены 1,6 тыс. потребителей.

Как сообщалось, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что РФ избрала новую тактику разрушения энергетической инфраструктуры Украины. Оккупанты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики.

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