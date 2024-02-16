Тысячи украинцев с судимостью изъявили желание присоединиться к ВСУ — Минюст

В настоящее время в Украине по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП.

Тысячи граждан Украины, имеющие судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Среди них – те, кто отбывает пожизненное заключение за совершение преступлений.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюска в эфире "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП. Такие граждане не подлежат военному учету.

"Речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление. На первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных, присоединившихся к рядам Вооруженных сил, с разным результатом", – сказал министр.

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Чиновник говорит, что риски, несущие осужденные в случае их мобилизации, предусматриваются. Для этого в Министерстве юстиции готовы проводить анализ и делиться его результатом с территориальными центрами комплектования и судом. Однако для мобилизации лиц с судимостью и до сих пор отбывающих наказание необходимы изменения в законодательстве.

"Дело в том, что у нас есть целая система анализа рисков наших клиентов, тех, кто находится в тюрьме или вне ее. И эта система анализа рисков, она позволяет достаточно эффективно предвидеть, насколько общественно опасно то или иное лицо. Такой риск — того, насколько рискован — мы согласны и будем делиться с ТЦК, с судом. Те, кто в тюрьме, наш механизм не предусматривает, что, например, ТЦК скажет: "О, ты коррупционер, выходи на свободу, мы тебя забираем". Нет. Относительно тех, кто находится в тюрьме – мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он уходил воевать", – заявил Денис Малюска.

Министр уверен, что лица с судимостью могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой работе, необходимой в Вооруженных силах Украины. По словам Малюськи, это зависит от того, по какой статье осужден человек.

"Во всяком случае, наши воины же не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали. Короче говоря, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям. Например, те, кто нарушил правила дорожного движения, что повлекло какие-то тяжкие последствия. Почему такой человек не может защищать и быть в рядах Вооруженных сил Украины?" - сказал министр.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска сказал, что обязанность каждого гражданина – защищать государство. Так что решение о мобилизации того или иного человека с судимостью должен принимать не он, а органы ТЦК, занимающиеся комплектованием армии.

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